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В БДТ рассказали о состоянии Фрейндлих

Ян Брацкий
13:16 28.12.2020
По данным некоторых СМИ, актриса находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга с обширным поражением легких.
В БДТ рассказали о состоянии Фрейндлих
© Фото: Semen Likhodeev, Russian Look, Globallookpress

Знаменитая актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в реанимационной палате, ее состояние стабильное. Об этом заявили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором с 1983 года служит Фрейндлих.

«25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом "коронавирус". В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», - сказали в театре. 

О том, что звезда «Служебного романа» находится в больнице с коронавирусом ранее сообщили некоторые СМИ. По их данным, у Фрейндлих обширное поражение легких.

Народная артистка СССР известна по своим ролям в культовых фильмах советского кинематографа: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Сталкер» и других картинах. 

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