Ученые рассказали, как не поправиться на новогодних праздниках

Ученые назвали продукты, которые помогут не поправиться во время новогодних каникул и восполнить карантинный дефицит серотонина. Лучшим выбором для праздничного стола станет белковая пища, богатая триптофаном и минералами, считают специалисты-биотехнологи.

Так, много триптофана содержится в сыре и некоторых видах орехов. Важно также употреблять белковую пищу в сочетании с овощами, исключая картофель и свеклу – основные овощные источники крахмала и сахара, отмечают эксперты.

Хорошо повлияет на настроение и поможет сохранить стройность жирная рыба – например, форель, семга, сельдь, скумбрия и фазан. Использование в салатах печени трески поможет минимизировать количество майонезной заправки. Масло на традиционных бутербродах с икрой рекомендуется заменить сливочным сыром, а вместо хлеба можно использовать рулетки из соленой красной рыбы с начинкой из укропа и зеленого лука, пишут «Известия».

Специалисты также привели пример идеального новогоднего стола: основным блюдом на нем будет запеченное мясо птицы или рыбы с овощами и кедровыми орешками, закуской – овощной салат с чечевицей, оливками и гранатовыми зернышками. На десерт можно выпить бокал сухого шампанского и съесть дольку шоколада.

Не стоит забывать и про питьевой режим – стакан воды на каждую порцию алкоголя убережет от сильного похмелья. В целом увлекаться спиртным ученые однозначно не советуют: даже однократное избыточное употребление алкоголя может понизить иммунитет, что особенно нежелательно в период пандемии коронавируса.