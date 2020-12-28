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WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января

Анна Назайкина
12:15 28.12.2020
Это коснется устройств с устаревшими операционными системами iOS 8 и Android 4.0.3 и ниже.
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января
© Фото: Thea Jaeger, imagebroker.com, Globallookpress

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться определенными моделями мобильных телефонов, которые функционируют на устаревших операционных системах iOS и Android, с 1 января 2021 года.

Как сообщает Mirror, раньше других популярное приложение прекратит работу у владельцев iPhone 4 и более ранних моделей устройств Apple, которые невозможно обновить до версии iOS 9. Пользователям же iPhone 4S, 5, 5S, 5c, 6 и 6S для нормального функционирования мессенджера необходимо обновить операционную систему своего смартфона, если ранее этого не было сделано.

Кроме того, WhatsApp с 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Данная ОС вышла в конце 2011 года и по умолчанию была установлена на гаджеты со второй половины 2012 года.

Если произвести обновление на старых смартфонах невозможно, их владельцам рекомендуется создать резервную копию сообщений из мессенджера для того, чтобы впоследствии перенести их на другое устройство.

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