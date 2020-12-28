При въезде в Турцию начнут требовать тест на коронавирус

Со среды, 30 декабря, отрицательный тест на COVID-19 как обязательное условие въезда в Турцию потребуется авиапассажирам. Отмечается, что власти страны отложили введение соответствующей меры на два дня. Детям до 6 лет тест не нужен.

«Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию с 00:00 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета», - сказано в заявлении авиакомпании Turkish Airlines, передает РИА Новости.

Уточняется, что не имеющие соответствующего теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут.

Ранее власти Турции запретили массовые развлекательные программы в отелях на Новый год. Ограничения зaтрaгивaют мероприятия с ведущими и музыкой в отелях и ресторaнaх при них. Ограничения будут действовaть до пяти утрa 4 янвaря. Запрещается также и реклама подобных новогодних мероприятий