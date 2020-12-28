«Лежу под капельницей»: Грачевский рассказал о своей госпитализации с COVID-19

Борис Грачевский госпитализирован в одну их московских клиник с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом художественный руководитель киножурнала «Ералаш» сообщил в телефонном разговоре со «Звездой».

Со слов Грачевского, он чувствует недомогание больше недели и сейчас проходит интенсивный курс лечения, принимает необходимые лекарственные препараты.

«Лежу в больнице в Москве под капельницей. Я болею 10-12 дней уже и вот попал в больницу в таком состоянии, с коронавирусом. Тут все потрясающе, шикарная больница, мне сложно говорить», - рассказал Грачевский.

Впервые о коронавирусе мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром пандемии считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на предпринятые правительством КНР меры, болезнь не удалось сдержать внутри страны и она распространилась по миру.

По словам главы НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, единственным способом защититься от инфекции остается вакцинация. В России она проводится препаратом «Спутник V». Это совместная разработка ученых Центра и специалистов Минобороны. Лекарство прошло все необходимые испытания и продемонстрировало свою безопасность и эффективность.