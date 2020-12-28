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В России за сутки выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусом

Анна Назайкина
12:36 28.12.2020
Накануне сообщалось о 28 284 новых случаях инфицирования COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 787 человек, причем у 13,5% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 20 480 россиянам, скончались - 487.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 874 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 748 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 606 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (3), а на Чукотке их вообще не обнаружено.

Напомним, накануне сообщалось о 28 284 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 3 078 035.

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