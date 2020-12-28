Россиянам дали советы по выбору красной рыбы к празднику

Специалисты Роскачества рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе соленой красной рыбы к празднику. Прежде всего, необходимо оценить цвет рыбы.

«Он должен быть равномерным, без разводов, не тусклый, без "ржавчины" — коричневых или желтых пятен, свидетельствующих зачастую об окислении жира», - пояснили в организации.

Эксперты добавили, что в зависимости от вида рыбы, цвет филе может быть более насыщенным или, наоборот, бледным.

«Рыбы с более ярким естественным цветом – это горбуша, нерка, чавыча. Аквакультурные рыбы – семга, форель – за счет специального питания имеют более насыщенный цвет, но различных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого», - рассказали эксперты, добавив, что слишком яркий красный или розовый цвет у семги – это повод насторожиться, потому что это может свидетельствовать о наличии красителей.

Кроме того, поверхность продукта должна быть чистой, быть повреждений или следов заветривания, налета, желтизны, расслоения и дряблости.

Состав хорошего продукта должен ограничиваться рыбой и солью. Иногда встречаются консерванты, такие как сорбиновая и бензойная кислоты. Их добавление допускается техническим регламентом в очень ограниченном количестве.

Красная рыба может быть изготовлена из охлажденного или замороженного сырья. Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно, подчеркнули в Роскачестве.

Лучше всего выбирать филе рыбы в вакуумной упаковке.

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