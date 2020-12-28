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СМИ: Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19

Ян Брацкий
12:31 28.12.2020
По некоторым данным, у актрисы поражены 80 процентов легких, за ее жизнь борются врачи.
СМИ: Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19
© Фото: alisa_freindlih, VK

Знаменитая советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, сейчас она находится в реанимации инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, у 86-летней актрисы обширное поражение легких и ее состояние ухудшается.

Впервые о госпитализации любимицы российского зрителя сообщил историк Константин Богуславский со ссылкой на источники в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором служит Фрейндлих.

Народная артистка СССР известна по своим ролям в культовых фильмах советского кинематографа: «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс» и других картинах.

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