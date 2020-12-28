Раскрыта «новогодняя» схема кражи денег с банковских счетов

Российские эксперты предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Если раньше злоумышленники, как правило, запугивали россиян тем, что с их карт кто-то пытается списать деньги, то теперь предлагают им заработать.

Мошенники звонят жертвам, представляясь им менеджерами банков. Они предлагают своим «клиентам» выгодные вклады.

«Вместо запугивания они предлагают привлекательные продукты, например вклады с повышенной доходностью», - рассказали эксперт, передает «Коммерсант».

При этом, если человек соглашается на предложение, то ему присылают ссылку на личный кабинет банка. В этом случае сайт имитирует настоящую страницу банка. Далее жертва вводит логин и пароль. После этого злоумышленники получают доступ к счетам и выводят с них средства.

Эксперты назвали данный способ телефонного мошенничества «уникальным», так как злоумышленники играют на жадности клиентов. Также подчеркивается, что жуликов в этой ситуации довольно сложно распознать на фоне роста звонков с предложениями от реальных банков.

Ранее сообщалось, что россияне за год перевели мошенникам порядка 150 миллиардов рублей. При этом 66 из них приходится на доходы псевдобанковских работников.