Очевидцы заметили таинственные объекты «сигаретообразной» формы в Калифорнии

Очевидцы заметили в небе над Калифорнией таинственные светящиеся объекты «сигаретообразной» формы. Об этом сообщает Daily Star. Инцидент произошел на прошлой неделе в округе Ориндж.

Видеозапись, на которой можно разглядеть на ночном небе два странных светящихся объекта удлиненной формы, неподвижно висящих в ночном небе, опубликовали в Сети свидетели. Пользователи тут же принялись делать предположения о происхождении явления.

Кто-то пошутил, что объекты могут быть связаны с «ежегодным путешествием Санты вокруг земного шара», кто-то объясняет феномен тем, что жильцы дома напротив занимаются видеосъемкой, отражая свет фонарей камеры через окно.