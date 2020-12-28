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Ученые назвали продукты для профилактики и лечения коронавируса

Светлана Иванова
11:16 28.12.2020
Шоколад, виноград, кефир, тунец и консервант Е234. Ученые назвали продукты, которые могут помочь в профилактике коронавируса и облегчить течение болезни при инфицировании.
Ученые назвали продукты для профилактики и лечения коронавируса
© Фото: Alexander Stein, Pixabay

Ученые ищут способы, с помощью которых можно снизить риск заражения COVID-19 и предотвратить развитие тяжелого течения инфекции. В поисках эффективных средств от коронавируса наука обращает внимание продукты. Daily Mail выяснила, какие наиболее популярными и доступными товарами можно купить в супермаркете.

Тунец. Этот вид рыбы, свежий или консервной, уже давно считается хорошим источником витамина В12, славится высоким содержанием омега-3 и белка. Ученые из Университета Бохай в Китае исследовали, как влияет употребление этой рыбы на течение коронавирусной инфекции. В частности, авторы работы изучили пептиды, которые сделаны из тех же строительных блоков, что и белки, полученные из тунца. По мнению ученые, пептид E-M можно рассматривать как потенциальный ингибитор SARS-CoV-2 из-за способности вещества нарушать функционирование фермента Mpro и рецептора ACE2 - ключевых аспектов коронавирусной инфекции. Однако диетологи предупреждают, что употребление большего количества тунца может оказать негативное влияние на здоровье из-за высокого содержания ртути.

Темный шоколад и виноград. Ученые Университета штата Северная Каролина изучали, как флаванолы, которые содержатся во многих пищевых продуктах, включая зеленый чай, мускатный виноград, черный шоколад, чернику и вино, могут обезопасить от заражения коронавируса или помочь в борьбе с ним.

Исследователи из США исследовали способность подгруппы, известной как катехины, или флаван-3-олы, стимулировать иммунную систему человека, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Ученые сосредоточились на слабом месте SARS-CoV-2 - ферменте Mpro, который участвуюет в репликационном механизме, то есть в механизме возобновления. По словам автора работы, профессора Дэ-Юй Се, если ингибировать или деактивировать ингибировать или деактивировать Mpro, вирус умрет.

Выяснилось, что флаван-3-олы могут связываться с Mpro, угнетая его функцию и, следовательно, препятствуя его способности размножаться и распространяться в организме инфицированного.

Кефир. Сотрудники Александрийского университета в Египте и Университета принцессы Нуры бинт Абдур-Рахман в Саудовской Аравии полагают, что кефир обладает различными противовирусными свойствами, которые позволяют ему бороться с коронавирусной инфекцией. Ученые связали эффективность кисломолочного напитка против COVID с пробиотическими свойствами, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с другими инфекциями, такими как лихорадка Денге, вирус Зика и гепатит С.

Из-за коронавируса у некоторых людей с тяжелыми заболеваниями иммунная система начинает перепроизводить молекулы, называемые цитокинами. Так называемый цитокиновый шторм вызывает сильное воспаление и может привести к летальному исходу.

Исследователи считают, что «кефир может действовать как противовоспалительное средство», будучи «ингибитором цитокинового шторма».

Этот кисломолочный напиток подавляет выработку известных цитокинов, называемых IL-6, IL-1, TNF-α и интерфероном-γ, которые, как полагают врачи, становятся причиной чрезмерного иммунного ответа.

Низин. Натуральный пищевой консервант, вырабатываемый бактериями и содержащийся во многих консервах. Он также известен под номером Е234. Впервые вещество было обнаружен в ферментированном молоке и в настоящее время используется во всем мире в качестве натурального и безопасного пищевого консерванта в различных продуктах, таких как плавленый сыр, молочные десерты, молоко, ферментированные напитки, мясо и консервы.

Ученые из Университета Вишва-Бхарати в Индии изучили, действует ли низин как противовирусное средство против коронавируса. Они выяснили, что низин может блокировать рецептор ACE2, тем самым предотвращая дальнейшее заражение клеток SARS-CoV-2. Врачи находят предварительные результаты исследования многообещающими, полагая, что после более углубленного изучения стоит ждать разработки новой тактики лечения от COVID-19 на основе низина, как в качестве перорального, так и назального применения.

Вместе с тем, специалист по питанию в Королевском колледже Лондона, доктор Сара Берри предупреждает, что указанные продукты, действительно, могут быть полезны в профилактике коронавирусной инфекции, однако лучший способ здоровым – это придерживаться разнообразной сбалансированной диеты, без чрезмерного употребления любого вида пищи.

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