От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России

На Земле продолжают обнаруживать аномальные зоны, подобные району Бермудских островов, некоторые из них находятся и на территории России. Одно из таких загадочных мест находится в Карелии, это гора ВоттоВаара. Одни туристы называют ее местом силы, другие же – «смерть-горой». Большинство побывавших там рассказывает о внезапно нахлынувшем чувстве тревоги, об отказах аппаратуры, о странных щелкающих звуках вокруг, и даже о светящихся силуэтах, возникающих ниоткуда.

Ученые считают, что эти места действительно опасны для человека. В эфире программы «Скрытые угрозы» доктор физико-математических наук Владимир Жмур считает причиной данных явлений на территории Карелии обилие болот, выделяющих ядовитые испарения.

«Болотистая местность - там выделяется метан. Человек, попадая туда, чувствует себя плохо, он может надышаться, там видения начнутся какие-нибудь. И вот начинает обрастать рассказами: «Туда не ходите, там гиблое место», - вот подобные вещи. Там могут гибнуть животные, которые там просто задохнутся и все», - объяснил ученый.

Другое загадочное место в нашей стране - Кроноцкий заповедник на Камчатке. Рядом со знаменитой среди туристов Долиной гейзеров находится очень опасная и жуткая «Долина смерти», от которой даже местные жители стараются держаться подальше. Дело в том, что это место оказалось природной газовой камерой, всего на 2 километра в длину и 250 метров в ширину. Здесь из-под земли поднимаются пары хлорциана и цианистого водорода, которые парализуют дыхание и вызывают мгновенную остановку сердца. Из-за этих газов в «Долине смерти» постоянно находят останки случайно зашедших туда животных.

Но есть и более загадочные места на территории нашей страны, аномалии в которых не так уж и просто объяснить наличием газов или испарений. На границе Пермского края и Свердловской области расположен, так называемый, Молебский треугольник. Местные жители жалуются, что в этих местах обманывает компас, а часы останавливаются или убегают вперед. Техника ломается без причины, а в лесу теряются даже опытные грибники. Но больше всего пугают людей периодически появляющиеся словно из ниоткуда светящиеся фигуры. Ученый Владимир Жмур считает, что данным явлениям все-таки есть научное объяснение.

«Бывают ситуации, когда начинаются какие-то огни, свечение. Очень часто мы воспринимаем реальность, которая есть, несколько не так, как оно есть в действительности. Но, знаете, законы физики, всё-таки они должны выполняться», - заявил эксперт.

Точного ответа, почему люди видят появление неких светящихся фигур нет. Некоторые ученые считают, что данная аномалия появляется благодаря некой аналогии северного полярного сияния – только локального характера. А свидетели данного явления, которые заявляли, что видели лица на появившихся фигурах, всего лишь стали жертвами собственного воображения. По мнению кандидата биологических наук, члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александра Панчина, Местные жители столкнулись с таким явлением, как апофения - когда человеческое воображение превращает бесформенное сияние или мутные образы в силуэты людей.

«Люди могут видеть лица там, где их нет. На протяжении эволюции наш мозг выработал очень мощную систему для обработки лиц. Увидев, распознавать, очень быстро и хорошо отличить одно лицо от другого по минимальным нюансам. И как следствие этого, наш мозг, который переобучен находить эти лица, он может находить их даже там, где что-то очень абстрактное», - объяснил ученый.

Курская аномалия одна из самых больших в мире, она также захватывает Белгородскую и Орловскую области. Ученые считают, что это связано с обширными залежами железной руды, которые и вносят помехи в приборы или же могут вывести их из строя. Также, данные залежи возможно являются и причиной появления сияний из-за более сильного магнитного поля в этих местах, об этом заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Курского ГМУ Павел Калуцкий.

«Как в любом случае, если мы возьмем карту магнитных полей, то имеются места с более высокой концентрацией магнитного поля. Естественно, человек - это очень сложная биологическая система, это организм, который реагирует на любое воздействие подстраиванием своих адаптационных, своих жизненных сил под конкретно это воздействие», - объяснил эксперт.

Возмущения геомагнитного поля в таких зонах с повышенным скоплением железных руд могут позволить наблюдать северное сияние можно и над центральными областями Европы. Но множество феноменов в таких аномальных местах все еще ждут своей разгадки.