Правительство утвердило план реформирования системы госуправления

Российское правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Реформа госаппарата коснется 45 министерств и ведомств, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее о предстоящей реформе заявил его глава Михаил Мишустин. Со слов премьер-министра, откладывать ее дальше нельзя. На все работы он отвел три месяца. Согласно разработанному плану, с 1 января 2021 года на пять процентов должны быть сокращены штаты центральных аппаратов федеральных органов, территориальных органов - на десять процентов.

«Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти... Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. Об этом говорится в постановлении, которое утвердил кабмин. В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции», - сказано в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.

Кроме того, 74 структурных подразделения также подлежат сокращению. Планируется освободить от должностей 37 замруководителей федеральных органов.

«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности... Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек», - считает вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его мнению, в результате реформирования необходимо обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными.