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Путин поручил разработать предложения по поддержке кинематографистов

Виктория Ивашечкина
10:28 28.12.2020
Также президент поручил кабмину изучить вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на развитие кинематографии.
Путин поручил разработать предложения по поддержке кинематографистов
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин поручил до 25 марта 2021 года представить предложения о господдержке кинематографистов. Они призваны смягчить последствия ограничений из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится на сайте Кремля. 

«Представить предложения об оказании государственной поддержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии», - сказано в сообщении.

Путин также поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о сохранении в следующем году средств, направленных на развитие российской кинематографии, на уровне не ниже 2019 года.

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