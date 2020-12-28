Путин поручил разработать предложения по поддержке кинематографистов

Российский президент Владимир Путин поручил до 25 марта 2021 года представить предложения о господдержке кинематографистов. Они призваны смягчить последствия ограничений из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Представить предложения об оказании государственной поддержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии», - сказано в сообщении.

Путин также поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о сохранении в следующем году средств, направленных на развитие российской кинематографии, на уровне не ниже 2019 года.