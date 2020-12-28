ФСБ задержала работавших на экспорт торговцев оружием

ФСБ сообщила о задержании крупной группы торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт. Среди прочего, у задержанных изъят спецназовский автомат «Вал». По предварительным данным, члены группировки занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов вооружения, для чего были оборудованы специальные подпольные мастерские в 13 субъектах страны, сообщает ЦОС ФСБ России.

К незаконной деятельности могут быть причастны 28 жителей Республики Карелия, Приморского края, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областей.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены обыски, из незаконного оборота изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 19 автоматов («АКМ», «АКС-74У», «АК-103, «АК-104»), специальный автомат «Вал», 24 пистолета- пулемета («ППШ», «ППС», «StG-44», «VZ-26», «CZ'», «МР-40»), 23 винтовки и карабина («Мосина», «СКС», «СВТ-40», «Mauser», «AR-15»), 57 пистолетов и револьверов («ПМ, «ТТ», «Glock», «Parabellum», «Browning», «SIGSauer», «Colt», «Smith&Wesson», «Наган»).

Также обнаружены и изъяты 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), свыше девяти тысяч патронов, 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), семь килограммов пороха, 20 единиц холодного оружия.