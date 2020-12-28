Пьянству бой: как будут работать новые вытрезвители в России

С 1 января 2021 года в России возрождается система вытрезвителей. Граждан, перебравших с алкоголем, полицейские смогут забирать и отвозить в такие заведения без их согласия. Более того, за пребывание в «казенном доме» и за приведение в чувство нарушителю потом придется заплатить. При этом сообщать по месту работы о неподобающем поведении пока не планируют.

История вытрезвителей в нашей стране началась в 1931 году в Ленинграде. Именно там было открыто первое в СССР медучреждение подобного типа. Главной проблемой на тот момент стал вопрос о том, как быть с алкоголем, изъятым у пьяниц. В итоге решили возвращать его обратно после вытрезвления, однако на деле это случалось редко.

Попадание в советский вытрезвитель было накладно для кармана: порой гражданам приходилось отдавать четверть зарплаты, но особенно боялись​уведомления на работу - клеймо пьяницы и товарищеский суд были обеспечены.

В наши дни пьяных людей на улицах можно встретить часто, особенно в конце трудовой недели. Их, как правило, задерживают сотрудники полиции и Росгвардии, однако девать перебравших со спиртным лиц стражам порядка потом просто некуда. В больницы попадают лишь те, кто допился до состояния алкогольной комы.

В Центре лечения острых отравлений петербургского НИИ скорой помощи в одном из отделений на окнах стоят металлические решетки, дверь закрывается на замок. Это связано с тем, что пациенты сюда нередко поступают в весьма буйном состоянии.

В прошлом году центр принял более 14 тысяч человек, причем среди них было немало пьяниц-рецидивистов, то есть тех, кто попадает сюда далеко не в первый раз. Здесь пациентов обогреют, накормят и подлечат. И весь этот сервис - бесплатно.​

«Пациент после попойки, отоспавшись и получив всю необходимую помощь, выписывался с утра, чтобы освободить место для следующих поступлений, доходил до ближайшей "стекляшки", там принимал дозу и после этого вызывали скорую помощь и он снова приезжал к нам», - рассказал «Звезде» руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин.

Каждый год от пьянства умирают 50 тысяч россиян, 10 тысяч из них погибают на улице. В Госдуме уверены, что ликвидация системы вытрезвителей девять лет назад была ошибкой. ​

«Когда это решение принималось, правительство говорило, что вытрезвители перейдут в систему здравоохранения, но этого не произошло. С 11 года произошел правовой вакуум, когда вытрезвителей нет. Новых не создали, и люди на улице оказались никому не нужны», - объяснил депутат ГД РФ Александр Хинштейн.

Новые «дома трезвости» должны вернуться с нового года. Каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение, как и где они будут открываться. Но они точно будут платными.

Врач-нарколог Игорь Симаков в молодости работал в азовском вытрезвителе. Говорит, насмотрелся всякого и уверен, что повторять советский опыт ​нельзя, иначе будет мало толку.​

«Это смешные деньги, экономики не будет там. Чтобы это обеспечивало персонала, нужно посчитать проходимость, сколько поступит пьяных. Если мало, то вытрезвитель будет работать плохо, будут добирать трезвыми. Есть план, вот подводный камень», - уверен врач- психиатр-нарколог, член Правления Ростовского общества психиатров Игорь Симаков.

Представители творческих профессий, которым пришлось в молодости держать неравный бой с «зеленым змием», уверены, что вытрезвители хорошо бы вернуть. Музыканта Сергея Рыженко, игравшего и с ДДТ, и с «Машиной времени», 30 лет назад спасли от смерти в одном из таких учреждений в Симферополе.

«Я решил пройтись, шел я пешочком довольно долго по городу по исторической части, а потом я как бы ничего и не помню. Очнулся я ужа на коечке этого заведения, единственного в городе», - вспомнил он подробности того страшного для него дня.

Поскольку само слово «вытрезвитель» у многих до сих вызывает негативные ассоциации, новые учреждения могут назвать иначе. Например, «приютами для уставших». Правда, тем, кому «море по колено», названия не так уж и важны. Главное, чтобы было кому заботливо довести под руки туда, где найдется теплая кровать.