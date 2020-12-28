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В России с 1 января вступят в силу новые правила маркировки алкоголя

Анна Касаткина
00:52 28.12.2020
Нововведения упростят процедуру получения марок.
В России с 1 января вступят в силу новые правила маркировки алкоголя
© Фото: pixabay.com

В России с 1 января 2021 года весь алкоголь будут маркировать федеральными спецмарками. Ранее ими обозначали только продукцию, произведенную внутри страны, на импортный алкоголь таможенные органы выдавали акцизные марки.

Полномочия по выдаче марок теперь будут только у Росалкогольрегулирования. Таможня будет контролировать маркировку продукции при ее декларировании и других таможенных операциях.

В связи с нововведением упрощается процедура получения спецмарок – производителю достаточно будет подать заявление через ЕГАИС, что позволит сократить сроки получения марок, финансовые и административные затраты госорганов и бизнеса.

По поданным до конца 2020 года заявлениям таможня сможет выдавать акцизные марки до 1 апреля 2021 года. Ввоз в Россию алкоголя, маркированного акцизными марками, возможен до 1 января 2022 года, а его реализация – до конца срока годности, сообщает «Российская газета».

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