Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москву и Подмосковье придут аномальные холода

Анна Касаткина
00:06 28.12.2020
Жителей региона ждет морозная и солнечная погода.
В Москву и Подмосковье придут аномальные холода
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В первой половине недели в Москву и Подмосковье придут аномальные холода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник температура будет на три градуса ниже нормы.

«Ночью прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах – до 16 градусов, в Подмосковье – до 18 градусов. Утром тоже еще достаточно холодно», – сказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что будет преобладать антициклональный режим погоды, а потому жителей региона ждут ясные и солнечные дни, осадков не прогнозируется.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.