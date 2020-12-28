В первой половине недели в Москву и Подмосковье придут аномальные холода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник температура будет на три градуса ниже нормы.

«Ночью прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах – до 16 градусов, в Подмосковье – до 18 градусов. Утром тоже еще достаточно холодно», – сказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что будет преобладать антициклональный режим погоды, а потому жителей региона ждут ясные и солнечные дни, осадков не прогнозируется.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь.