В Москве открылась запись на прививку от COVID-19 для новых групп населения

В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса новых категорий граждан. С 28 декабря получить прививку могут москвичи старше 60 лет, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций.

По словам мэра города Сергея Собянина, пункты вакцинации будут открыты и в новогодние праздники. Сейчас в столице работают 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник – ежедневно с 8.00 до 20.00. Собянин отметил, что на случай необходимости в резерве стоит еще 70 пунктов.

Список категорий граждан, которые могут записаться на прививку, будет расширяться по мере поступления вакцины.

Президент Владимир Путин 2 декабря поручил начать в России масштабную вакцинацию от коронавируса. С 15 декабря отдельные группы населения могут сделать прививку во всех регионах страны.