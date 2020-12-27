Самолет из Сургута в Петербург вернулся в аэропорт из-за сработавших датчиков открытия дверей

Вылетевший из Сургута в Петербург самолет авиакомпании «Россия» вернулся обратно в аэропорт из-за сработавших датчиков открытия дверей.

«Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета - город Сургут», - сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

Посадка борта в Сургуте прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находилось 114 пассажиров, в том числе девять несовершеннолетних и пять членов экипажа.

В связи с инцидентом транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов.

Рейс задержали до 15.30 по местному времени (13.30 по Москве).