Встреча Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в этом году не состоится

Встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в этом году не состоится. Но это не говорит об отсутствии диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что все основополагающие решения в сфере экономики принимаются с учетом мнения бизнеса.