Встреча Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в этом году не состоится
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что между президентом и представителями крупного бизнеса идет постоянный диалог.
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Встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в этом году не состоится. Но это не говорит об отсутствии диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее», - отметил официальный представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что все основополагающие решения в сфере экономики принимаются с учетом мнения бизнеса.