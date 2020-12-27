В стране и мире Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Пакистане Алена Миронова По предварительной информации, причиной происшествия стали технические неполадки. © Фото: Defense_Talks, twitter В Пакистане военный вертолет потерпел крушение на территории региона Гилгит-Балтистан. В результате происшествия погибли четыре человека. Тело погибшего военнослужащего, который попал под лавину, эвакуировали. По предварительной информации, причиной происшествия стали технические неполадки. Об этом сообщает местная газета DAWN, ссылаясь на пакистанскую межведомственную службу по связям с общественностью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика