В Массачусетсе во время съемок музыкального клипа застрелили человека

В американском городе Линн в штате Массачусетс во время съемок музыкального клипа застрелили человека. Жертве было 30 лет.

Стрельба произошла примерно в 17:35 по местному времени (в 01:35 по Москве). Пострадали пятеро человек возрастом около 20 лет. Их госпитализировали. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Об этом передает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось о стрельбе в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс, в результате которой погибли по меньшей мере три человека, трое пострадали.