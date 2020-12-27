В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам

В Министерстве финансов РФ рассказали, каким образом фальшивое золото попадает к российским ювелирам. Его продажа вызывает огромные проблемы для рынка. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

«Это изделия сомнительного качества: не золото, а позолоченная медь, серебро или железо. То же самое с камнями: по разным оценкам, чуть ли не 20% бриллиантов, которые продаются на нашем рынке, на самом деле являются искусственными», - передает РИА Новости слова Моисеева.

На долю импортных изделий из золота в стране официально приходится всего около 2%. Моисеев подчеркнул, что большинство контрафактных изделий нелегально попадает на российский рынок через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС.