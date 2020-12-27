Следовавшую в США посылку с древними монетами изъяли в аэропорту Каира
В воздушной гавани перехватили 85 монет из драгоценных металлов разных эпох и три амулета.
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Контрабандную посылку с древнеегипетскими артефактами остановили и изъяли в аэропорту Каира. Запрещенные к вывозу предметы намеревались отправить в Соединенные Штаты почтой.
Администрация воздушной гавани совместно с таможенниками перехватили 85 монет из драгоценных металлов разных эпох и три небольших амулета в форме скарабеев. Спрятано все это было в макеты-формы, используемые профессиональными скульпторами для работы. Об этом пишет издание «Аль-Яум ас-Сабиа».
Ранее сообщалось, что исследователям Чикагского университета удалось расшифровать текст папируса, дошедшего до наших дней с времен Древнего Египта. Это ранее не получалось сделать больше века, после приобретения папируса в 1894 году коллекционером Эдвардом Э. Эйером.