Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов на территории Нагорного Карабаха

Пиротехники МЧС РФ обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе. На сегодняшний день обследовано почти 53 гектара территорий.

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Все обнаруженные боеприпасы передали в Центр гуманитарного разминирования. Их утилизируют. Среди боеприпасов обнаружили более 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, 416 минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО «Град», а также более 3200 патронов, 540 гранат и 5 противотанковых управляемых ракет «Малютка» и «Фагот».

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Специалисты ведомства проводят разминирование территории Нагорного Карабаха с 8 декабря.