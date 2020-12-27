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Юристы рассказали о правилах успешной сдачи квартиры в аренду

Алена Миронова
06:47 27.12.2020
Квартиру необходимо сдавать тем, кому она подходит, отметили эксперты
Юристы рассказали о правилах успешной сдачи квартиры в аренду
© Фото: pixabay.com

Риелтор, основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков рассказал о правилах успешной сдачи квартиры в аренду.

В качестве главного критерия успеха эксперт отметил, что квартиру необходимо сдавать тем, кому она подходит. В этом случае никаких проблем возникнуть не может. Недостатками в глазах арендодателей могут быть наличие в квартире животных, детей, порча имущества и несвоевременные выплаты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева, в свою очередь, посоветовала прежде всего внимательно отнестись к оформлению договорных отношений. Это позволит защитить права как арендующего, так и арендодателя. В договоре должны быть прописаны все данные об имуществе. Он заключается в письменной форме и возможен на определенный срок, но не более, чем на 5 лет и должен быть государственно зарегистрирован. Чаще всего договор заключается на 11 месяцев с последующим продлением.

Юристы обращают внимание на то, что в договоре аренды должны быть указаны все члены семьи, совместно проживающие с квартиросъемщиком, а вселение новых жильцов допускается только с согласия арендодателя.

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