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СМИ: Германия создаст фонд для обхода санкций США по «Северному потоку-2»

Виктория Ивашечкина
07:58 02.12.2020
Будущий проект, как отмечает издание, будет нацелен против изменения климата.
СМИ: Германия создаст фонд для обхода санкций США по «Северному потоку-2»
© Фото: Gazprom, Instagram, Globallookpress - копия

В Германии планируют создать специальный фонд для обхода американских санкций против «Северного потока - 2». Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что фонд, предположительно, будет нацелен против изменения климата. Поэтому, для обхода ограничительных мер Штатов он может определить российский газовый проект как «важнейший элемент для защиты окружающей среды».

Также издание пишет, что планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы только для завершения строительства трубопровода.

К примеру, немецкие компании, которые могут стать объектом санкций со стороны Штатов, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.

Как объясняет издание, с технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком-2». В связи с этим, ограничительные меры их коснуться не должны.

Ранее СМИ сообщили, что правительство США намерено ввести новые санкции по отношению к страховым и сертификационным компаниям, которые сотрудничают с российскими судами при завершении строительства газопровода «Северный поток - 2».

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