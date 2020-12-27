Эксперт объяснил, почему опасно использовать смартфон во время зарядки

Разговаривать по смартфону в то время, когда он подключен к зарядному устройству, нежелательно с точки зрения безопасности. Такое мнение высказал директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

Специалист объяснил, что в процессе зарядки аккумулятора у устройства нагревается зарядный элемент. В случае, если на гаджете еще и находится плотный чехол, эффект нагревания усилится.

Кусков посоветовал отключать телефон от сети на время беседы. В случае же, если заряд совсем низкий и это сделать не выйдет, лучше говорить с собеседником по громкой связи.

«Это с точки зрения безопасности гораздо лучше», - цитирует его агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что вероятность того, что гаджет взорвется в руке, крайне мала, однако лишнего риска также лучше не допускать. Он добавил, что любое использование смартфона, будь то разговор или приложения, сделает зарядку более длительной.

Ранее врач указала, что спать рядом со смартфоном, находящимся к непосредственной близости, может быть опасно для здоровья. Излучение гаджета может провоцировать онкологические заболевания, бесплодие и психические расстройства.