Кинолог призвал не поддаваться «щенячьему взгляду» и не делиться с собакой новогодними блюдами

Делиться с собаками едой со стола, накрытого для новогоднего праздника, не слишком хорошая идея. Такие угощения могут негативно сказаться на здоровье питомца. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист объяснил, что для собак, которых и так не стоит кормить человеческой едой, копченые, приправленные, жареные блюда с торжественной трапезы станут плохим «подарком». Они могут привести к непроходимости или даже отравлению животного.

«Следите за тем, чтобы у собаки не было доступа к столу», - подметил Голубев в беседе с РИА Новости.

Противопоказаны зверям также сладости, особенно содержащие шоколад, теобромин в котором может привести к развитию гепатита или панкреатита. Опасны и фрукты. Виноград и изюм, к примеру, могут нанести серьезный вред почкам животного.

Нельзя делиться с домашним любимцем костями с праздничного стола, так как они не перерабатываются у псов в желудке. Если кости окажутся трубчатыми, то осколки от них, неудачно вошедшие в кишечник, могут порезать его стенки, что чревато летальным исходом.

Кинолог добавил, что хозяева, которые желают приобщить собаку к празднику, должны заранее озаботиться покупкой угощения специально для нее. Кусок вареного мяса с овощами подойдет для этой цели замечательно.

Ранее ветеринар рассказал, что страх перед громкими звуками и, как следствие, перед салютами и петардами, присутствует у многих необученных собак. Избавить от него питомца, по его словам, помогут тренировки.