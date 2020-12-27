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Вирусолог рассказал, как противостоять «британскому» штамму COVID-19

Валентина Пескова
05:05 27.12.2020
Опасность нового штамма заключается в том, что он стал более заразным, а вот его патогенность - такая же, как и у первоначального.
Вирусолог рассказал, как противостоять «британскому» штамму COVID-19
© Фото: pixabay.com

Для того, чтобы защититься от нового, «британского» штамма коронавируса, нужно соблюдать все те же уже не раз озвученные меры предосторожности - соблюдать масочный и перчаточный режим и социальную дистанцию. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Появившийся в Великобритании штамм опасен для человека тем, что он - более заразен. Это значит, что если чихнет зараженный первоначальным штаммом человек, то он заразит троих, находящихся рядом с ним людей, объяснил специалист. А вот инфицированный новым «британским» штаммом - может инфицировать сразу десять человек.

«Главное, что у нового штамма вируса не изменились антигенные свойства, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», - рассказал «360» вирусолог.

Мутировавший вариант коронавируса ученые Великобритании выявили в середине декабря. В связи с чем около 25 стран тут же временно закрыли авиасообщение с Туманным Альбионом.

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