Трамп намекнул на участие в выборах президента США в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул на участие в выборах президента Америки в 2024 году. В том случае, если ему все же не удастся остаться в этой должности по итогам выборов текущего года.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», - отметил Трамп во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии, передает издание Politico.

Ранее ряд американских СМИ писали о намерении Дональда Трампа баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Так, The Daily Beast пишет, что политик планирует участвовать в выборах главы государства в 2024 году и уже сообщил об этом своим советникам.

Отмечалось, что Трамп обсуждает детали начала кампании и может провести связанное с ней мероприятие прямо в день инаугурации нового президента, которым, по предварительным данным, станет Джо Байден, 20 января.