Два случая заражения новым штаммом COVID-19 выявлены в Канаде

В Канаде были зарегистрированы два первых пациента, инфицированных новым штаммом COVID-19. Первоначально мутировавший сверхзаразный коронавирус начал распространение на территории Великобритании.

Больными оказалась пара из Дарема. По имеющейся информации, никто из них в недавнее время не совершал путешествий и не был подвержен повышенному риску заражения. Об этом сообщили на официальном сайте канадской провинции Онтарио.

В данной провинции начиная с 26 декабря начали действие ужесточенные противоэпидемические ограничения в связи с высокой заболеваемостью. Пациенты с новым штаммом были уведомлены о своем диагнозе и в настоящее время находятся на самоизоляции.

Ранее британский штамм заболевания был обнаружен во Франции. Носителем его оказался гражданин страны, ранее живший некоторое время в Соединенной Королевстве.