Более двух тысяч британцев решили добровольно заразиться коронавирусом

В Великобритании объявлено о начале научного эксперимента, который будет проведен специалистами из Королевского колледжа. В испытании, в ходе которого каждый участник будет специально заражен коронавирусом, уже добровольно согласились принять участие 2 500 британцев. Возраст добровольцев ограничен и составляет от 18 до 30 лет.

К проведению эксперимента ученых подтолкнуло то, что в каких-то случаях организму переболевшего коронавирусом человека требуется около четырех месяцев, чтобы у него выработались антитела и появился иммунитет к инфекции COVID-19. Британские специалисты хотят установить самое минимальное количество бактерий инфекции коронавируса, которое должно попасть в организм, чтобы у зараженного начало вырабатываться естественное «противоядие».

Добровольцев заразят коронавирусом через нос, при этом безопасность участников эксперимента будет главным приоритетом, а дополнительной гарантией ее послужат молодой возраст волонтеров и круглосуточный контроль их состояния, пишет The Sun.

Правительство Великобритании выделило на исследование 33,6 миллионов фунтов (около 43,5 миллионов долларов), однако этичная сторона проведения подобного исследования все еще вызывает споры в обществе. Ведь для него медицинским специалистам придется намеренно сделать здоровых людей - «больными».