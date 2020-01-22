«Зимние» клещи проснулись в России из-за аномально теплой погоды

Аномально теплая погода заставила проснуться клещей раньше времени. В Роспотребнадзоре предупредили россиян о том, что единичные экземпляры попадаются в траве.

«Активность клещей зависит от окружающей среды. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», - объясняет неожиданное пробуждение насекомых научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, массового выхода «зимних» клещей не будет, так как температура для них все равно низкая.

Шашина отметила, что меры защиты остаются прежними - следует использовать те же привычные способы борьбы, как и с «летними» клещами. В частности, она посоветовала правильно одеваться, заправляя брюки в сапоги, а рубашку в брюки, чтобы не было оголенных участков тела.

«Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Экстремально теплая погода, которая соответствует больше апрелю, чем январю, вызвана теплым ветром с Атлантики. С 20 по 26 января температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 11-12 градусов.