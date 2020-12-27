В Волгограде загорелся вещевой рынок: кадры с места

Сегодня, 27 декабря, в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул павильон вещевого рынка. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы города в 01:53 по местному времени. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. По имеющейся на данный момент информации, в результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания в настоящее время выясняется.

На кадрах видеосъемки, опубликованных в Сети, можно увидеть, как огонь и окрашенный оранжевым дым вздымаются высоко вверх над охваченным пламенем зданием.

Ранее в Москве загорелся склад со строительными материалами. Вовремя прибывшим на место пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие здания. В ликвидации пожара участвовали 14 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.