В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в странах Европы начинается сегодня, 27 декабря, на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Граждан ЕС начнут прививать от COVID-19 первой вакциной, которую одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), производства компании Pfizer/BioNTech.

Среди стран, где будет проводиться вакцинация, - Франция, Германия, Италия, Греция, Испания, Австрия, Эстония, Польша, Литва, Болгария. При этом в Бельгии прививать от коронавируса начнут 28 декабря, а в Ирландии - только 30 декабря.

В Еврокомиссии рассчитывали на то, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом ее глава Урсула фон дер Ляйен сообщала, что препарат от COVID -19 будет доступен всем государствам Евросоюза одновременно и на единых условиях, пишет ТАСС.

Договор с Pfizer/BioNTech предполагал приобретение 200 миллионов доз в ЕС с возможностью последующей поставки еще 100 миллионов. Всего население 27 государств союза насчитывает около 450 миллионов человек.