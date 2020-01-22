Террористы открыли огонь по западной части Алеппо

Новое нападение боевиков произошло в сирийском Алеппо: террористы обстреляли поселок Захра на западной окраине города. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, неприцельный огонь по позициям сирийской армии и жилым кварталам экстремисты вели со стороны Идлибской зоны деэскалации.

В результате обстрела погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Ранения - в основном осколками от снарядов - получили 13 мирных жителей.

Поселок Захра до войны был одним из самых престижных пригородов Алеппо. Вот уже шесть лет он находится на осадном положении. Боевики неоднократно пытались захватить поселок и по-прежнему не прекращают его обстрелы.

В Идлибской зоне деэскалации большая часть территории до сих пор находится под властью террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).