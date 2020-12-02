Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19

Одним из последствий коронавируса может быть преждевременное старение организма. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, к такому выводу пришла группа врачей, обследовавшая пациентов, которые перенесли COVID-19 в умеренной и мягкой форме.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов», – сказала Баранова РИА Новости.

Биолог отметила, что среди патологий в основном встречаются жировой гепатоз (заболевание печение) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

«Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», – пояснила она.

Баранова считает, что COVID-19 забирает ресурсы организма и потому приближает старость. Однако она подчеркнула, что последствия заболевания требуют более детального изучения.