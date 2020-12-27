Сегодня, 27 декабря, в два часа ночи Волгоградская область перешла на московское время. Ранее в регионе было принято местное время, равное московскому + один час.

Такое решение было принято на основе опроса местных жителей, инициированного областной думой и проведенного в день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Его итоги показали, что 65% граждан, проживающих в регионе, поддерживают переход на московское время.

Ранее Волгоградская область была переведена из второй часовой зоны в третью решением референдума от 18 марта 2018 года. Переход состоялся 28 октября 2018 года.