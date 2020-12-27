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Военнослужащего США обвинили в убийстве трех человек в боулинг-клубе

Роман Захаров
23:48 27.12.2020
По версии следствия, атака не носила спланированного характера, а была случайным актом.
Военнослужащего США обвинили в убийстве трех человек в боулинг-клубе
© Фото: pixabay.com

Житель американского штата Флорида был арестован по обвинению в убийстве трех человек в боулинг-клубе. Об этом рассказал Дэниел О'Ши - глава полиции города Родфорд (штат Иллинойс), где произошел инцидент.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы в субботу вечером. Прибывшие на место стражи порядка задержали 37-летнего Дьюка Уэбба. Мужчина не оказывал сопротивления, но, как заявил руководитель городской полиции, пытался скрыть орудие преступления, пишет РИА Новости.

Как вскоре установили полицейские, в результате стрельбы были убиты три человека. Еще трое получили ранения.

В настоящий момент злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве трех человек и попытке убийства еще троих. По версии следствия, атака не носила спланированного характера, а была случайным актом, уточнил О'Ши.

Американские СМИ, в свою очередь, сообщают, что Уэбб числится в рядах армии США.

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