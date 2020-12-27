Российские военные доставили гумпомощь в деревню в провинции Алеппо, где нет света и воды

Колонна с гуманитарной помощью, которую доставили российские военные, въехала в населенный пункт Аджара сирийской провинции Алеппо. В течении восьми лет, которые здесь хозяйничали боевики, некогда процветающий поселок превратился в практически непригодное для жизни место, в котором нет ни света, ни воды, ни даже своей пекарни. И хотя оттесненные боевики ушли недалеко, есть вероятность обстрела или нападения, поэтому здесь по-прежнему опасно.

Сейчас в поселке живут около 500 человек, и это лишь 10% прежнего населения. Остальные бежали перед оккупацией. Остались те, кому некуда было уходить или не успел.

«Я живу здесь один, а в горах, в палаточном лагере для беженцев, осталась моя жена и дети. Мы не можем воссоединиться - дорога в лагерь до сих пор перерезана боевиками», - говорит житель поселка Раджап Ибрагим.

Многие жители Аджары живут за чертой бедности, но за гуманитарной помощью, которую привезли военнослужащие ЦПВС, выстраиваются, соблюдая порядок. Никто не толкается, не лезет вперед, женщины и мужчины, как и принято, стоят отдельно.

«Сегодня мы привезли порядка 250 продовольственных наборов общим весом 1200 кг. В них входят основные продукты питания: рис, мука, сахар, сгущенное молоко и чай», - рассказал начальник группы формирования и доставки гуманитарных грузов ЦПВС РФ Дмитрий Задорин.

Поселок восстанавливается, но процесс идет медленно. Беженцы и рады были бы приехать в родные дома, но многим просто некуда возвращаться. А денег в бюджете страны не хватает, чтобы быстро отстроить разрушенное за годы войны.