В Роспотребнадзоре предсказали «угасание» пандемии COVID-19

Темпы распространения коронавируса могут замедлиться в 2021 году, начнется «угасание» пандемии. Такую точку зрения выразил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением… В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», – сказал он.

В беседе с радиостанций «Говорит Москва» Покровский также выразил сожаление по поводу того, что такие заболевания как туберкулез, ВИЧ-инфекция и малярия останутся, поскольку бороться с ними труднее из-за отсутствия вакцин.

Ранее сообщалось, что в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech. В России прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V» стали доступны во всех регионах с 15 декабря.