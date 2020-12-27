Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре предсказали «угасание» пандемии COVID-19

Анна Касаткина
23:38 27.12.2020
В ведомстве полагают, что темпы распространения коронавируса замедлятся в следующем году.
В Роспотребнадзоре предсказали «угасание» пандемии COVID-19
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости

Темпы распространения коронавируса могут замедлиться в 2021 году, начнется «угасание» пандемии. Такую точку зрения выразил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением… В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», – сказал он.

В беседе с радиостанций «Говорит Москва» Покровский также выразил сожаление по поводу того, что такие заболевания как туберкулез, ВИЧ-инфекция и малярия останутся, поскольку бороться с ними труднее из-за отсутствия вакцин.

Ранее сообщалось, что в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech. В России прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V» стали доступны во всех регионах с 15 декабря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.