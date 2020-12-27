В Москве за сутки скончались 76 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки скончались еще 76 пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - информирует оперштаб.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 10 989.

В Москве за все время пандемии было зафиксировано 786 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, 604 604 пациента медикам удалось вылечить.