Россия презентует вакцину «Спутник V» в ООН

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко проведет презентацию в ООН вакцины «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, подчеркнув, что мероприятие пройдет в виртуальном формате в среду, 2 декабря.

«Состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», - также подчеркнул Стржижовский, передает ТАСС.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: одна разработана НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ совместно с Минобороны России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее в Минздраве сообщили, что в РФ массовая вакцинация от коронавирусной инфекции будет в январе-феврале 2021 года. На данный момент идет масштабирование производства.