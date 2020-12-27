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Названа дата начала вакцинации «Спутником V» в Аргентине

Анна Берестовая
02:23 27.12.2020
В стране хотят привить большую часть людей из группы риска к следующему сезону.
Названа дата начала вакцинации «Спутником V» в Аргентине
© Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globallookpress

Население Аргентины уже со вторника, 29 декабря, начнут прививать от коронавирусной инфекции. Использоваться для этого будет российский препарат, разработанный центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, «Спутник V».

За день до этого будет окончена доставка вакцины во все провинции южноамериканского государства. Такую информацию предоставили в пресс-службе президента страны Альберто Фернандеса.

Аргентинский лидер заявил, что его целью является проведение вакцинации большей части граждан, находящихся в зоне риска по COVID-19, к следующему сезону. Для этого в стране был зарегистрирован российский препарат.

Ранее Фернандес поблагодарил президента РФ Владимира Путина, а также создателей «Спутника V», за поставку лекарства в республику. Он отметил, что в борьбе с пандемией в настоящее время «открывает путь надежды».

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