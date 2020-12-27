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Посол РФ назвал сроки поставки «Спутника V» в Белоруссию

Алексей Курильченко
22:12 27.12.2020
Посол РФ поблагодарил белорусских врачей за профессиональную оценку вакцины.
Посол РФ назвал сроки поставки «Спутника V» в Белоруссию
© Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globalloookpress

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была разработана институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, будет поставлена в Белоруссию в начале 2021 года. Об этом сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации» - сообщил посол.

Мезенцев выразил благодарность санитарным врачам Белоруссии, которые дали профессиональную оценку вакцине, оценили ее эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины. Посол отметил, что в будущем вакцина может производится непосредственно на территории Белоруссии.

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