В Европе выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило о выявлении двух случаев заражения штаммом коронавируса, обнаруженного ранее в ЮАР. В ведомстве отметили, что один случай выявлен в самой Швейцарии, второй – в соседней Франции.

«Федеральная политехническая школа Цюриха исследовала около 500 образцов у людей, тестирование на коронавирус которых дало позитивный результат. Южноафриканская разновидность была обнаружена в двух образцах» - сообщили в управлении.

Ранее в Швейцарии выявили два случая заражения «британским» штаммом коронавируса. Власти страны напомнили, что все прибывшие в Швейцарию из ЮАР и Великобритании обязаны соблюдать 10-дневный карантин.