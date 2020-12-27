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«Хаос и смятение»: британский журналист опубликовал исследование украинского кризиса

Юлия Шатилова
22:01 27.12.2020
Репортаж из логова радикалов опубликовал американский авторитетный журнал Harper's Magazine.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Markiian Lyseikoukrinform Keystone Press Agency Globallookpress

Британский журналист Арис Руссинос опубликовал расследование, посвященное конфликту на Украине. Ранее он работал в горячих точках по всему миру – освещал события в Сирии, Ираке, Пакистане, Ливане.

В Киеве он встретился с Андреем Билецким и побывал на одной из тренировочных баз радикалов в Киеве. Руссинос сравнил азовцев с солдатами СС – вооруженные люди носят нацистские татуировки, несмотря на то, что официально радикалы не поддерживают национал-социализм.

В Ужгороде журналист посетил штаб-квартиру уже другой радикальной организации и был шокирован увиденным.

«Люди в лыжных масках обещают обучить использованию штурмового оружия в горах. Это больше напоминает картинки из управляемой джихадистами северной Сирии, чем что-то из Европы. Когда я приехал, рушащиеся стены и эстакады города были покрыты изображениями автоматов Калашникова, кельтского креста, эмблемы белого национализма» - сообщает Руссинос.

Расследование Ариса Руссиноса про разгул националистов могло бы произвести эффект разорвавшейся бомбы – но такая правда об Украине и сейчас не выгодна заокеанским спонсорам Майдана.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги 2020 года отметил, что стране следует выйти из минских соглашений. Но тогда с России снимут санкции, а Украине это не выгодно. Впрочем, он не прочь обсудить важные проблемы с Владимиром Путиным - «глобально и тет-а-тет».

Вопрос войны с Россией активно обсуждался Зеленским – по его словам, если конфликт произойдет, мобилизованы будут все украинцы – и мужчины и женщины.

Борьба с Россией затронула все аспекты политической жизни Незалежной – пока одни политики обсуждают планы по атаке на российский флот, другие «отбирают» у нашей страны борщ.

«Русский борщ» в кулинарном гиде «Мишлен» был воспринят украинскими политиками как попытку аннексии – вопрос по возвращению супа в Украину обсуждался на уровне посольства страны во Франции, МИДа и Минкульта.

И пока правительство ведет «суповые войны», предприниматели, разоренные карантинными ограничениями, чуть ли не штурмом берут офис президента – новый штамм коронавируса начинает шествие по Европе, а информации о вакцине все нет. Украина отказалась от поставок российского

«Спутника V», который был разработан институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. А когда в Незалежной появится западная вакцина, правительство тактично умалчивает, продолжая обвинять Россию во всех грехах.

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