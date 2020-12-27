Около 20 тысяч жителей Петербурга остались без электричества

В Санкт-Петербурге 193 многоквартирных дома остались без электроснабжения в результате аварии на подстанции. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«Произошло отключение восьми секций на подстанции Сосновая поляна… в зону отключения попало 193 МКД (многоквартирных дома –прим. ред.) с населением 19,8 тысяч человек, в том числе 3960 детей", - говорится в сообщении службы.

По словам представителей МЧС, аварийные бригады ведут работу над переподключением электроснабжения. Ожидается, что последствия аварии будут ликвидированы к 21.00.

Пользователи соцсетей также сообщили о том, что электричество отключилось в одном из сетевых продуктовых магазинов, а также в нескольких домах на улицах Пионерстроя, Пограничника Гарькавого и Пилютова.